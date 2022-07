Zaandammer (46) aangehouden voor in stand houden groot kinderpornonetwerk

Een 46-jarige man uit Zaandam is door de politie aangehouden omdat hij een groot kinderpornonetwerk in stand hield. Hij was verantwoordelijk voor het technische onderhoud van meerdere sites met kinderporno, en onderhield een site waarop gechat werd over seks met kinderen.

Het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) van de politie ontving vanuit Amerika informatie over de man, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM). De verdachte had verschillende 'beveiligingsmaatregelen' getroffen om uit handen te blijven van de politie. De beelden en sites waren zo beveiligd dat amper te achterhalen was dat de man ze in de lucht hield. Hacken Om toch te achterhalen wie de man was, bepaalde de rechter dat het TBKK en officier van justitie de man mochten hacken. Hierdoor kon hij alsnog worden ontmaskerd. Op 13 juli is hij in Zaandam aangehouden. "Verdachten als deze, die een belangrijke rol vervulde in een internationaal kinderpornoforum, zijn dus niet onaantastbaar", aldus het OM.