OM eist 20 jaar cel tegen 19-jarige verdachte van uitlokken liquidatie in Amstelveen

Het Openbaar Ministerie (OM) eist 20 jaar cel tegen een nu 19-jarige verdachte voor het uitlokken van de moord op crimineel Itzhak Meiri in december 2021. Op het moment van de liquidatie was de verdachte 17 jaar oud, daarom vond de strafzaak achter gesloten deuren plaats. Het OM wil daarentegen wel dat de man als volwassene wordt berecht. Eerder werden de twee uitvoerders al veroordeeld.

Het slachtoffer werd op 22 december 2021 neergeschoten op de Wieringerstraat in Amstelveen. Hij was in eerste instantie aanspreekbaar, maar overleed korte tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het zou gaan om crimineel Itzhak Meiri, die terugkwam van een tandartsbezoek.

Bij de schietpartij werden zeker zeven schoten gelost, waarbij een van de kogels was afgevuurd in de richting van een speelveldje waar kinderen aan het spelen waren. Uit onderzoek blijkt dat het slachtoffer meerdere dagen werd gevolgd en opgewacht.

Vuurwerk

Buurtbewoners reageerden na de schietpartij bij AT5. Een jongen die in een straat verderop kon het geluid van de schoten op bewakingsbeelden van de videodeurbel van zijn vader horen. "Je hoort eerst een schot. Dan zitten er vijf seconden tussen. En dan nog zes er achteraan."

"Mijn raam stond open en ik hoorde een aantal klappen achter elkaar", vertelde een ander. "Het klonk ook niet als vuurwerk, wat je normaal gesproken in deze tijd veel hoort. Dus ik dacht, misschien gaat dit wel om pistoolschoten."