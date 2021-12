Slachtoffer schietpartij Amstelveen overleden

De 56-jarige man uit Almere die vanochtend zwaargewond raakte na een schietpartij in Amstelveen is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie. De recherche is op dit moment nog volop bezig op het plaats delict.

De schietpartij gebeurde rond 10.50 uur op de Wieringerstraat, nabij de Rembrandtweg. De man leek in eerste instantie nog aanspreekbaar, maar overleed korte tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Volgens de politie is het slachtoffer een bekende.

Tijdens de schietpartij werden er meerdere geschoten gelost in de Wieringerstraat. Volgens ooggetuigen liep er een man op straat die werd beschoten, meldt een verslaggever van onze mediapartner AAN! Amstelveen. De kogels vlogen bij de schietpartij dusdanig in het rond dat ook de eerste etage van een flat aan het einde van de straat is geraakt. Er zit daar een flink kogelgat in het raam. Volgens ooggetuigen zijn er zeven tot acht schoten gelost.

Criminele circuit

De aanleiding en de exacte toedracht van de schietpartij is nog niet bekend. De politie en de forensische opsporing is een groot onderzoek gestart. Ooggetuigen melden dat de schietpartij alle schijn heeft van een afrekening in het criminele circuit, meldt onze mediapartner AAN!.

Naar de schutter wordt nog gezocht. Het gaat om een man van rond de twintig jaar oud, ongeveer 1 meter 80 lang met een zwarte blouse, zwarte pet en een spijkerbroek. Vlak na het incident is de politie een burgernetactie gestart.