Neerslagrecord: waar viel de meeste neerslag in Noord-Holland?

Het is een erg natte herfst in Noord-Holland. Plensbuien of gemiezer, de afgelopen maanden regende het bijna iedere dag. Er is deze herfst zoveel neerslag gevallen in Noord-Holland dat we volgens NH-Weerman Jan Visser van een record kunnen spreken.

Foto: Regenfoto - Foto: Sjef Kenniphaas

NH-weerman Jan Visser geeft een tussenstand voor de herfst in Noord-Holland. "Vanaf 11 oktober is het niet meer opgehouden met regenen. Dit is astronomisch voor ons land en onze provincie Noord-Holland."

"Het record dat op Texel lag, met 540 millimeter, is het hiermee gepasseerd" NH-weerman Jan Visser

Vanaf 1 september tot en met vandaag is er volgens Visser in Bergen de meeste regen gevallen. "Het zit nu op 560 millimeter. Normaal gesproken is dit in de Provincie 284 millimeter." Texel had het record met 540 millimeter en dat is dus nu gepasseerd.

Voor sommige Noord-Hollanders zorgt de overtollige neerslag voor problemen. Zo zijn aardappelboeren en bloembollenkwekers de dupe van de nattigheid. Het land waarop de gewassen groeien, is namelijk zo nat dat de oogst gaat rotten in de grond. De Texelse boer Marco Zoetelief zag hoe een groot deel van zijn aardappeloogst verloren ging. Zoetelief had 11 hectare rottende aardappels in zijn grond, wat bijna 20 procent van zijn oogst is.

Een enkele Noord-Hollanders kan waarschijnlijk wel juichen om het geconstateerde recordaantal neerslag. Regenliefhebbers, genaamd pluviofielen, genieten van het herfstachtige weer. Voor hen is het een vorm van gezelligheid. Zo vertelt de Alkmaarse Ilona van Slooten-Steenhuis: "Ik hou van regen. Als ik naar buiten kijk en het begint met regenen, krijg ik helemaal een gevoel van blijdschap."

Einde van de neerslag Helaas voor de regenliefhebbers zitten de regenachtige dagen er voorlopig op. Volgens Jan Visser zal de kans op neerslag later in de week afnemen. De temperatuur is gezakt tot onder het vriespunt. In het duingebied van Wijk aan Zee werd de laagste temperatuur gemeten tot nu, het was hier zo'n -1.1 graden. Later in de week zal het volgens Visser nog wel enkele graden vriezen.