Gewonde na melding van schietpartij in flat in Diemen, politie houdt verdachte aan

De politie heeft na een melding van een schietpartij een gewonde persoon aangetroffen in een flatwoning aan Beukenhorst in Diemen. Een andere persoon die in de woning aanwezig was is aangehouden.

De politie trof in de woning op de derde verdieping van het flatgebouw een gewonde persoon aan. Hoe die persoon eraan toe is, is onduidelijk. "We zijn op dit moment nog aan het kijken wat er zich precies heeft afgespeeld", aldus de woordvoerder die nog niet kan bevestigen of het ook daadwerkelijk om een schotwond gaat.

Er is ook een persoon aangehouden die in de woning aanwezig was. "Het is nog onduidelijk of de persoon die is aangehouden ook echt direct verband heeft met het voorval", aldus een woordvoerder van de politie.

Meerdere hulpdiensten, waaronder leden van het arrestatieteam van de politie, kwamen ter plaatse en er werd een traumahelikopter opgeroepen.