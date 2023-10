Brand in appartement Diemen na explosie

Bij een flatwoning op Beukenhorst in Diemen is vannacht na een explosie brand uitgebroken. Het gaat om een appartement op de bovenste etage van het complex. Niemand raakte gewond.

De hulpdiensten kregen rond 3.00 uur vannacht een melding van een explosie en een brand. Volgens een woordvoerder van de politie werd de brand snel geblust door de brandweer. Het ging om een middelbrand, wat betekent dat er meer dan één tankopspuit gebruikt moest worden om het vuur in bedwang te krijgen.

Het is de politie nog onduidelijk hoe de explosie veroorzaakt is. De recherche onderzoekt op dit moment of het om een misdrijf gaat.

Een aantal omwonenden moest uit voorzorg hun woning verlaten. Na een uur oordeelde de brandweer dat iedereen weer veilig naar binnen kon.