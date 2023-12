Pontje Akersloot krijgt een nieuwe motor: tijdelijk uit de vaart

De veerpont Akersloot is toe aan een nieuwe motor en is daarom begin december tijdelijk buiten gebruik. Het onderhoud heeft vooral gevolgen voor auto's: die moeten vanaf vandaag tot 16 december een aardig stukje omrijden.

Het pontje vaart over het Noordhollandsch Kanaal tussen Akersloot en de Schermer en wordt dagelijks veel gebruikt door auto's, (brom)fietsers en voetgangers. Maar de motor is hard aan vervanging toe. Daarom is de veerboot vanaf zaterdag 2 december tot uiterlijk 16 december uit de vaart.

De nieuwe motor is zuiniger en schoner en stond eerder dit jaar eigenlijk al op de planning. In mei kreeg de veerboot al een grote beurt. Tijdens deze onderhoudsbeurt zou de motor vervangen worden, maar dit is niet gebeurd omdat de motor nog niet was geleverd.

Vooral voor auto's is het slecht nieuws dat de pont uit de vaart gaat: zij zullen tot 16 december om moeten rijden. Voor (brom)fietsers en voetgangers is een alternatief geregeld. Er vaart een vervangend pontje met een aangepaste dienstregeling. Doordeweeks vaart deze tussen 07.00 en 19.00 uur en in het weekend tussen 08.00 en 19.00 uur.

Zodra de motor vervangen is vaart de veerboot weer volgens de normale dienstregeling