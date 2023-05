Grote beurt voor pontje Akersloot, auto's moeten rest van de maand omrijden

Naast een grote beurt, krijgt het schip een nieuwe zuinigere en schone dieselmotor. Voor die werkzaamheden gaat 'ie van 12 tot en met 16 mei uit de vaart.

In die periode is er voor fietser en voetgangers een vervangende pont, maar die heeft wel andere vaartijden: door de weeks van 7.00 tot 20.00 uur, in het weekend begint de dienstregeling een uurtje later. Auto's zullen moeten omrijden.