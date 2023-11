Vrijwilligers gezocht in Weesp: Handjehelpen kijkt naar duurzame match

Stichting Handjehelpen zoekt meer vrijwilligers in Weesp en Driemond. De organisatie koppelt hulpvragers aan vrijwilligers en heeft al honderden maatjes 'gematcht'. Echter is er nu een tekort aan vrijwilligers in de omgeving. De korte, donkere dagen en de aankomende feestmaand helpen dan ook niet mee.

Regiocoördinator van Handjehelpen Weesp Natascha Dhondt vertelt dat steeds meer mensen eenzaam zijn en (psychische) klachten hebben. En dat terwijl de druk op de zorg toeneemt. "Het aantal hulpvragen blijft groeien, terwijl het aantal vrijwilligers afneemt. Dat is een landelijke trend, die we in Weesp willen doorbreken", vertelt Natascha.

Monique (63) is vrijwilliger bij Handjehelpen. Vorig jaar is Monique in Weesp gaan wonen, waar zij zich inschreef bij de stichting. "Ik deed jarenlang vrijwilligerswerk in Amsterdam bij crisiscentra, waar ik daklozen hielp. Toen ik in Weesp kwam wonen en op zoek ging naar nieuw vrijwilligerswerk vond ik Handjehelpen." De persoonlijke benadering en fysieke intakegesprekken spraken Monique erg aan. Inmiddels is Monique een jaar het maatje van de 85-jarige Geeske.

Feestdagen

Monique ziet Geeske één of twee keer per week. "We doen samen de boodschappen of we maken een praatje. Het is net waar zij op dat moment behoefte aan heeft." De feestdagen zijn voor Geeske over het algemeen geen hoogtepunten, mede omdat ze zelf geen familie heeft. "Vorig jaar vertelde Geeske dat ze helemaal geen behoefte had aan kerst en gezelligheid. Toen heb ik toch een boompje en kerstverlichting neergezet. Dat vond ze toch wel heel erg leuk", vertelt Monique.

Voor mensen als Geeske is het leven een stuk fijner met een maatje. Natascha Dhondt vertelt dat ze dit terug horen van zowel onze hulpvragers als vrijwilligers. "Hulpvragers hebben meer contact en zitten beter in hun vel en vrijwilligers voelen zich nuttig en hebben meer plezier", aldus Natascha.

Grote wandelingen maken Geeske en Monique samen niet, omdat Geeske daar fysiek niet meer toe in staat. Wel gaat Monique geregeld mee naar Kruidvat of supermarkt. "Het is voor mij een kleine moeite, maar het betekent voor haar veel."