Helpende handjes: mensen met een beperking helpen Wijdemeerders met stemmen

Extra hulp voor Wijdemeerders die vandaag hun stem uitbrengen: ze worden op het stembureau opgevangen door mensen met een verstandelijke beperking. Samen met een ander helpen ze in tweetallen met stemmen.

De tweetallen verwelkomen de stemmers die bij het stembureau aankomen en helpen met het uitreiken van stembiljetten.

Dagbesteding

De helpende handjes staan bij Het Zandkasteel-zorg, waar normaal gesproken al verschillende activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking worden georganiseerd. Het gaat niet alleen om naschoolse dagbesteding, maar ook om logeerweekenden en jongerenavonden.

De focus ligt op het laten zien dat iedereen mee kan doen op zijn eigen manier. Dat er dit jaar een stembureau op deze locatie zit, sluit aan bij deze boodschap. Ze zien het als één groot feest.

Bijzondere stem

Het enthousiasme is dan ook zeker te merken, zeker toen bekend werd dat burgemeester Charlie Aptroot langs zou komen om zijn stem uit te brengen. “Ik ben hier gaan stemmen omdat dit een heel bijzonder stembureau is. Het is zo'n mooi initiatief."