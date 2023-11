West-Friese Nick Doodeman plaaggeest voor Telstar: "Dit was een leuke avond"

In het duel tussen Telstar en Willem II (1-5) was uitgerekend Nick Doodeman de meest spraakmakende Noord-Hollanders op het veld. De voetballer uit het West-Friese Venhuizen was met twee doelpunten en een assist de absolute Man van de wedstrijd.

De 27-jarige Doodeman brak al na 9 minuten de ban door een hoekschop in keer a chter Telstar-doelman Joey Houweling te schieten. "Normaal nemen we de corners uitdraaiend. Maar vandaag, met die wind, deden we ze indraaiend. Wie weet raakt iemand hem nog aan en valt hij erin. Nu raakt niemand hem aan en gaat hij raak."

Met name de tweede goal van Doodeman was er een om in te lijsten. De rechtervleugelverdediger schoot de bal met de buitenkant van de voet over Houweling heen in het doel. "Er zat een kleine stuit aan de bal en ik dacht: ik probeer een volley in de verre hoek. Ik raakte hem perfect."

West-Friesland

Doodeman, die eerder voor FC Volendam speelde en SC Cambuur, was opvallend genoeg een van maar liefst drie West-Friezen op het veld namens Willem II. Ook Erik Schouten (Westwoud) en Max de Waal (Hoorn) staan onder contract in Tilburg. "Ik weet niet waarom wij hier met zoveel West-Friezen zijn. Nuchterheid? Misschien dat dat het is", aldus Doodeman.