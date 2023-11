Noord-Hollands getint Willem II veel te sterk voor Telstar

Een harde nederlaag voor Telstar in eigen huis tegen Willem II. Nick Doodeman was de absolute uitblinker bij de bezoekers met twee schitterende goals en een assist. Het werd uiteindelijk 1-5.

De wedstrijd van Telstar stond in het teken van de vorig week overleden Ruud Geels. De veelscorende spits begon zijn carrière in 1966 bij de Witte Leeuwen. Na een indrukwekkende minuut stilte begon het te stormen in Velsen-Zuid. De wind stond ook aan de basis van het eerste doelpunt van de avond. Een corner van Nick Doodeman (Venhuizen) verraste Joey Houweling en ging in een keer in het doel: 1-0.

Opvallend genoeg was dat niet voor het eerst in zijn loopbaan. Hij had dat in januari 2019 al eerder gedaan, in dienst van FC Volendam. Willem II bleef vervolgens de bovenliggende partij en werd gevaarlijk via Thijs Oosting. Ditmaal keerde Houweling wel de inzet. Jeredy Hilterman (Haarlem) verdubbelde enkele minuten later de Brabantse voorsprong: 2-0. De Telstar-doelman hielp de bezoekers bijna eigenhandig in het zadel door een corner los te laten, maar Raffael Behounek schoot naast.

Tekst gaat verder onder de video.