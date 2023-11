Minderjarigen bedreigd met wapen bij station Bloemendaal, daders dumpen scooter

De daders gingen er op een scooter vandoor. Die scooter werd later teruggevonden in de bosjes langs de Delftlaan in Haarlem-Noord. De politie deed na de overval een oproep via Burgernet, waaruit blijkt dat de daders ongeveer zestien jaar oud zijn en bivakmutsen en handschoenen droegen.

Die oproep had resultaat. Een oplettende burger zag de verdachten en belde de politie. Die wist één van de vermoedelijke daders in de kraag te grijpen. Hij zit nog vast.

Een politiewoordvoerder wil in het belang van het onderzoek niet zeggen of de daders met een vuurwapen of steekwapen dreigden. Twee slachtoffers hebben inmiddels aangifte gedaan. De ene deed aangifte van diefstal van zijn jas, de tweede van bedreiging. De vier bedreigde jongeren zijn erg geschrokken, meldt de politie.

Scooter zonder kentekenplaat

Of de scooter gestolen was, is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht, maar duidelijk is wel dat er geen kentekenplaat op het voertuig zat. Het gaat in elk geval niet om een fatbike, benadrukt de woordvoerder.

De politie zoekt nog getuigen van de beroving en hoopt dat er mensen zijn die camerabeelden hebben waarop de vluchtende verdachten te zien zijn. Dat gaat bijvoorbeeld om beelden van een slimme deurbel uit de omgeving van het Marsmanplein en de Delftlaan in Haarlem-Noord. Met deze informatie kan de vluchtroute van de daders worden achterhaald.