Dit vindt Hoorn van de verkiezingsuitslag: "Mensen vinden het genoeg. Dat is duidelijk"

Heel West-Friesland kleurt PVV na de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen. NH ging de straat op en polst de meningen onder de Horinezen over de verpletterende winst van de partij. Velen zijn niet verrast over de uitkomst.

Veel mensen in de straten van Hoorn hebben massaal PVV gestemd, blijkt ook als onze verslaggever de winkelstraat op gaat. De inwoners willen dat er 'meer naar de Nederlanders wordt geluisterd'. Ongelijkheid en armoede gaat hen aan het hart. "Ik vind het wel goed, ik hoop dat het een andere wending krijgt op politiek gebied."

FvD-stemmer Dani is ook blij met PVV als dé grote winnaar: "Ik ben ook rechts, daarom ben ik heel tevreden met de uitslag." Maar liefst 24 procent van de stemmen in de gemeente Hoorn ging naar de PVV. De partij van Geert Wilders ontving in totaal 10.172 stemmen.

De hele verkiezingsuitslag zien? Alle uitslagen van de West-Friese gemeenten zijn via de infographic te bekijken.