PVV grote winnaar in West-Friesland, met ten minste kwart van de stemmers

In alle zeven West-Friese gemeenten staat de PVV met stip bovenaan. Maar liefst één op de vier stemmers kleurde het hokje van de partij tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag rood. Opvallend is verder dat er in Medemblik flink minder werd gestemd dan bij de verkiezingen van twee jaar geleden.

Procentueel gezien kreeg de PVV de meeste stemmen in de gemeente Koggenland. Gevolgd door Medemblik en Opmeer. In Hoorn stemde ook bijna een kwart voor de partij van Wilders, wat neerkomt op ruim 10.000 stemmers. Ondanks dat de VVD veel heeft ingeleverd komen zij, op Hoorn na, steevast op de tweede plek uit in West-Friesland.

De relatief nieuwe partijen NSC en BBB kunnen zich ook tot de grote winnaars rekenen. En ook Groenlinks/PvdA is flink gestegen in de regio.

Opkomst

De opkomst is in de meeste gemeenten vergelijkbaar met die uit 2021. Zo'n 80 procent van de kiesgerechtigden wist de stembus gisteren te vinden. In Medemblik lag de opkomst daarentegen een stuk lager, er werd zo'n 15 procent minder gestemd.

Alle uitslagen van de West-Friese gemeenten zijn via dit kaartje te bekijken.