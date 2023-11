Verbazing over flinke fout in naambord 'Wevershoof': "Wij willen die R terug!"

De één kan er om glimlachen, de ander schudt flink het hoofd. Want wat blijkt: de twee nieuw geplaatste naamborden aan de Molenweg in Wervershoof bevatten een fout van jewelste. Wervershoof is plots veranderd in Wevershoof. Zonder 'R' dus. De borden worden binnen twee weken voorzien van nieuwe stickers, laat gemeente Medemblik weten.

Daar, onder de rook van molen De Hoop, staat het er echt: Wevershoof. Een foutje van het bedrijf dat de naamborden voor de gemeente Medemblik heeft verzorgd en blijkbaar is het niemand eerder opgevallen. Er is verbazing, nonchalance en boosheid over in het dorp.

De overige naamborden zijn nog intact, maar bij het stembureau bij café Van Rooijen is het nieuws over de fout op de naamborden al doorgedrongen. "Schandalig hè!", zegt een vrouw fel. "Zoiets gaat over zoveel schijven en dan is er niemand die dit opmerkt. Kwaad ben ik niet, maar ik vind het wel echt een stomme fout."

De 'R' terug!

De suggestie om Wervershoof voortaan Wevershoof te blijven noemen, schiet in het verkeerde keelgat. "Niks daarvan. Die R willen we terug!" Ook op sociale media wordt met verbazing gereageerd. Verwijzend naar enkele verdwenen voorzieningen in het dorp, zoals de bibliotheek en zwembad De Zeehoek: "Wervershoof raakt alles kwijt aan dat megalomane Medemblik. Zelfs z’n naam."

Bewoner Cor Imming is op de koude woensdagmiddag op weg naar tuincentrum Den Heuvel. "Even een bloemetje halen." Ook hij ziet de fout in het naambord. "Dat is inderdaad niet best, maar zoiets kan gebeuren", zegt hij. "Als je er snel voorbij rijdt, valt het niet eens op. En ach, er gebeuren wel ergere dingen. Toch? Ik neem aan het wel wordt aangepast."

