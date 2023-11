'Peinlijke' vergissing in Amsterdam: verlichte straatnaam Osdorpplein mist een letter

De aanloop naar de decemberfeestdagen is begonnen en dat betekent dat veel winkelstraten in Amsterdam worden opgevrolijkt met verlichting. In het geval van het Osdorpplein is dat niet helemaal goed gegaan.

Tikfouten: niet alleen op de websites van AT5 of NH komen ze voor. Boven de entree van de winkelstraat richting het Osdorpplein is nu in verlichte letters 'Stadscentrum Osdorppein' te lezen.

Daar hoort natuurlijk een l tussen, maar die is de leverancier vergeten, zegt de straatmanager van de ondernemersvereniging. "We zijn het nog even nagegaan, maar hebben de naam bij de bestelling correct ingevuld."

De straatmanager laat weten dat de l volgende week alsnog wordt geleverd. "In de loop van volgende week moet het er dus goed staan."