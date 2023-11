Zaandammer (40) aangehouden voor steekpartij in Hoorn

De 63-jarige man uit Hoorn reed gisteravond op eigen houtje met zijn bedrijfsbus naar het Dijklander Ziekenhuis waar hij op de stoep voor de hoofdingang parkeerde en naar binnen strompelde. Daar werd hij direct geholpen aan zijn verwondingen. Volgens een politiewoordvoerder is het slachtoffer nog in leven en verblijft hij in het ziekenhuis. Hoe het nu met hem gaat, is onduidelijk.

De steekpartij is mogelijk een gevolg van een ruzie in de relationele sfeer, aldus een politiewoordvoerder. De man uit Zaandam zou kort na de steekpartij zijn opgepakt. De politie kan nog niets kwijt over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte en de aanleiding voor het incident. "De toedracht wordt nog onderzocht."