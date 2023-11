Zwaargewonde man rijdt zelf naar ziekenhuis in Hoorn

Een zwaargewonde man is vanavond zelf naar het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn gereden. Zijn verwondingen zijn ontstaan door geweld, waarschijnlijk door een ruzie in de relationele sfeer.

Er is nog veel onduidelijk over de zaak, aldus een woordvoerder van de politie. Wel is duidelijk dat de zwaargewonde man zich rond tien voor half acht zelf aan de ziekenhuisbalie meldde. Wat de man precies heeft, en hoe hij aan zijn verwondingen komt, is nog onduidelijk. Hij wordt op dit moment behandeld.

De politie doet op dit moment onderzoek naar de zaak. Daardoor is een ingang van het ziekenhuis nu gesloten.