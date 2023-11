Mark redt de totaal verregende baard van Sinterklaas met de perfecte krul

De kapper van Sinterklaas heeft het razend druk met het krullen van verregende baarden na de intochten. Mark Aaij (47) maakt, krult en herstelt baarden van honderden Sinterklazen per jaar. "Het is meer dan een passie, het is echt een deel van wie ik ben."

In de achtertuin van Mark Aaij in Heiloo staat het knusse atelier van Sinterklaaskrullen.nl. Dit is waar de magie begint om het perfecte totaalplaatje te creëren. "Sinterklaas moet er goed en verzorgd uitzien. Het moet natuurlijk lijken", vertelt Aaij terwijl hij voorzichtig de haarrollers uit een van de baarden haalt. Maar hoe is Aaij in deze niche beland?

Zoals ieder ander kind was hij gek op Sinterklaas en die liefde is eigenlijk nooit meer weggegaan. "Het is meer dan een passie, het is echt een deel van wie ik ben", vertelt de kapper. Zo'n 20 jaar geleden werkte hij al mee aan een Sinterklaasprogramma en was hij zelfs jarenlang Hoofdpiet. In die tijd werkte hij met de bekende Bram van der Vlugt die destijds Sint was. Sindsdien wist hij het zeker: "Elke Sinterklaasbaard moet er zo goed en echt uitzien als die van Bram."

Inmiddels is het 14 jaar geleden dat Aaij begon met zijn bedrijfje Sinterklaaskrullen. Met een glimlach van oor tot oor denkt hij terug aan alle baarden die hij gekruld heeft. "Na al die jaren vraag ik me soms wel eens af: hoeveel baarden zou ik nu al gekruld hebben? Ik denk dat ik er dit jaar al zo'n 350 heb gezien."

Verregende baarden

Sinterklaaskrullen heeft het razend druk deze tijd van het jaar, maar al helemaal na de regenachtige intochten van de laatste tijd. "Afgelopen weekend was ik bij de intocht in Schoonhoven en je had die Sinterklaas moeten zien joh. Hij was hélemaal verregend."

Als Aaij de foto erbij pakt begint hij te lachen. De verregende Sint kijkt wat betreurd terwijl zijn uitgezakte krullen slap langs zijn hoofd hangen. Als troost heeft hij gelukkig een speculaasje vast om van te genieten.