Met zijn 75 jaar is Co Wiskerke uit Schagen waarschijnlijk de oudste voorzitter op een stembureau in zijn gemeente. Al 15 jaar lang helpt hij de verkiezingen soepel te laten verlopen. Ook vandaag zit hij weer op zijn vaste stekje: de Spartahal.

Foto: Verkiezingsveteraan Co Wiskerke geniet van deze dag: "Het loopt heel lekker door" - Matthijs Gemmink/NH Nieuws

"Het is echt een sociaal gebeuren. Er wordt af en toe een praatje gemaakt. Het lijkt soms wel een ontmoetingscentrum", vertelt Co Wiskerke. De kleine wijzer van de klok wijst dan 10 uur aan, "We hebben nu ongeveer 210 stemmers gehad" Dat is hartstikke netjes. De laatste landelijke verkiezingen had natuurlijk ook een goede opkomst. Het ziet er nu ook weer goed uit"

"Na de koffie is het altijd druk" Co Wiskerke

Wiskerke dook de verkiezingen in toen hij zelf politiek actief werd in Schagen. "Toen kwam eens de vraag wie er wilde komen helpen. Ik ben toen als algemeen lid begonnen. Na een paar jaar wilde ik graag voorzitter worden. Ik neem graag de leiding op me, vind het fijn om te regelen en organiseren, het is een mooie uitdaging. De verkiezingen zijn harstikke belangrijk maar ik vind het ook gewoon een gezellige dag"

