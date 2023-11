Stembureauvoorzitter Ton begint al om 6 uur: "Verwacht hoge opkomst"

Bij stembureau De Trambaan in Nieuwe Niedorp staan vanmorgen meteen al de eerste kiezers in de rij. Voorzitter Ton Bleijendaal heeft er dan al een ochtend vol voorbereidingen opzitten. Rond 6 uur stond hij klaar op de gemeentewerf in Wieringerwerf om alle stembiljetten en andere materialen op te halen.

"Even een uurtje later naar de baas om eerst te kunnen stemmen", zegt één van de vroege vogels vanmorgen in Niedorp als hij richting de tafel loopt waar de stembiljetten liggen. Hij is niet de allereerste. Burgemeester Rian van Dam van de gemeente Hollands Kroon heeft die eer. Met haar stem opent zij symbolisch het stembureau: "Het is spannend en ik hoop op een hele hoge opkomst".

Ton Bleijendaal en zijn team zit klaar achter de tafel om alle kiespassen te controleren en te zorgen dat alles goed bijgehouden wordt. "Ik vind dit heel belangrijk. Dit is het moment op je stem te laten horen en kan je invloed uitoefenen". Dat betekent wel dat hij vroeg zijn bed uit moet. De dag begon al om 6 uur op de gemeentewerf. "Ik ben gepensioneerd. Het is even wennen. Zeker als je normaal niet echt veel om handen hebt", zegt hij lachend.

Opkomst

Bleijendaal verwacht een drukke dag op het stembureau in Nieuwe Niedorp: "Als je niks te doen hebt, is het niet goed. Maar ik verwacht zonder meer dat dit wel een aardig bureau is. Er is aardig wat nieuwbouw hier in de buurt. Dus ik veracht dat de opkomst wel aardig hoog wordt."