Architect Duco schrijft brief aan nieuwe regering: "Stop met volplempen weilanden langs snelwegen"

"Er liggen nu al kilometers woonwijken, winkelcentra en datacentra langs de snelwegen. Waar laat je straks 900.000 nieuwe woningen? Liefst niet in de open polders." Architect Duco Kapitein uit Den Helder maakt zich grote zorgen om het behoud van het open landschap. Hij schreef daarom een brief aan de toekomstige regering die het na de verkiezingen van 22 november voor het zeggen gaat krijgen. "Ik wil ook leegte kunnen ervaren."

Foto: Duco Kapitein - NH / Jurgen van den Bos

'Geachte nieuwe regering' Met de verkiezingen in aantocht publiceert NH iedere dag een verhaal van een Noord-Hollander die op ons verzoek een brief schreef aan de nieuwe regering. Wat hopen of verwachten inwoners uit verschillende hoeken van onze provincie van het nieuwe landsbestuur?

Er hangen dramatische wolken boven Den Helder en het Marsdiep. We staan op de zeedijk met ruim uitzicht over de stad en de zee, een idee van Duco. Het waait flink: "Altijd in Den Helder", lacht Duco Kapitein. Zijn uitbundige haardos gaat alle kanten op. Hij praat graag vanuit zijn vakgebied architectuur en het gaat hem aan zijn hart dat veel open landschap is verdwenen. "Nederland dreigt een rommeltje te worden." "Regie, daar ontbreekt het aan. Er is de afgelopen tien jaar geen minister van Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur geweest. Nu gelukkig weer wel en dat moet verder in gang gezet worden en in goede banen geleid. Kijk naar de A4, wat is daar allemaal gebouwd? Hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland wel met elkaar nagedacht over wat er langs zo’n weg gebeurt?" Zee van akkers "Kijk naar de ontwikkelingen langs de A7. De laatste twintig jaar is het stuk rond Agriport en Middenmeer volgebouwd met glastuinbouw en datacenters, verschrikkelijk. Ik ben blij dat ik die datacenters niet heb ontworpen. Het heeft ook met mijn leeftijd te maken, maar ik weet nog dat het er leeg was, lege polders, een zee van akkers. Dat is weg. De Purmer, de Beemster waren leeg, totdat Purmerend met een complete stad kwam." Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Den Helder is druk bezig met 'inbreiden', bouwen binnen de stadsgrenzen - NH / Jurgen van den Bos

"Hoe houden we het schaarse open Hollandse landschap heel? Ik loop elk jaar de Strandzesdaagse. Dan loop je kilometers lang in ongerepte leegte en dat je daarvoor dus op het strand moet lopen. We wonen in een zeer dichtbevolkt land en we moeten wat mij betreft heel zorgvuldig omgaan met lege ruimtes. Ruimtelijke ordening in Nederland is van groter belang dan in welk Europees land dan ook." Gemakzucht "We kunnen niet nog eens tien jaar doorrommelen en alle weilanden langs de snelwegen volplempen met woonwijken, winkelcentra enzovoort. De teugels zijn flink losgelaten onder de jaren 'kabinet Rutte'. Het is heel liberaal geworden. De financiële prikkels voor gemeenten om bedrijventerreinen aan te leggen zijn goed geweest voor 'BV Nederland', maar het is te gemakzuchtig om weilanden en polders vol te bouwen."

"Ik denk dat open ruimte een gevoel van vrijheid geeft, dat we zitten niet teveel op elkaar zitten" Duco Kapitein - architect

'Inbreiden' is wat betreft Kapitein een toverwoord; nieuw- en herbouw binnen de stadsgrenzen: "Dan kun je uitbreiden, zonder dat je stad groter wordt. Ik denk wel dat we in Den Helder makkelijk praten hebben. Hier is nog veel ruimte waar na de oorlog niet is gebouwd. Maar lukt dat niet, dan kom ik op rigoureuze oplossingen, zoals bijvoorbeeld alsnog een nieuw eiland in de Markerwaard. Daar kan een stad komen voor één miljoen mensen." Dwalen Het waait nog steeds hard op de zeedijk van Den Helder. Onder aan de dijk ligt zo'n stuk grond waar op korte termijn gebouwd zou kunnen worden. "Hier ligt een opgave, zeker. Je hoeft geen architect te zijn om ruimte te zien en te ervaren. Ik denk dat open ruimte een gevoel van vrijheid geeft, dat we zitten niet teveel op elkaar zitten. Ik waardeer ook zo de contrasten; dwalen in lege polders of op een leeg strand met een lege zee lege tegenover een dicht gebouwde stad." Lees hieronder de brief die Duco schreef aan de nieuwe regering:

Geachte regering, Graag wil ik voor de komende regeringstermijn uw aandacht vragen voor de ruimtelijke ordening in Nederland. Ons land had ooit een grote naam als het aankwam op een goede ruimtelijke ordening, maar sinds veel ruimtelijke opgaves naar provincies en gemeentes zijn verlegd is het aanzien van Nederland in de afgelopen vijfentwintig jaar danig veranderd, zo niet verrommeld.

Een autorit van Rotterdam naar Den Oever laat kilometers aan lintbebouwing van weidewinkels, bedrijventerreinen en meubelboulevards zien. Ooit weidse polders staan nu vol met ruimte- en energievretende datacenters. Nu Nederland voor de komende jaren een grote woningbouwopgave heeft is het zaak deze met visie en onder goede regie te realiseren. Want waar gaan we al deze woningen bouwen? Hoe houden we het schaarse open Hollandse landschap heel?

We hebben een woningbouwopgave van 900.000 woningen de komende tien jaar.

Dat is een omvang van twee keer Amsterdam. Bij ruimtelijke ordening op gemeente- en provinciale schaal komt de grotere nationale schaal nauwelijks in beeld.

Terwijl die bij deze enorme opgave wel nodig is. We kunnen niet nog eens tien jaar doorrommelen en alle weilanden langs de snelwegen volplempen met woonwijken, winkelcentra enzovoort.

Rigoureuze oplossingen zoals een nieuw eiland in de Noordzee of alsnog de Markerwaard aanleggen komen pas in beeld als de nieuwe regering een nieuw deltaplan maakt voor de woningbouwopgave - en daarmee de regie terugpakt op de nationale ruimtelijke ordening. Daar zou ik uw aandacht voor willen vragen. Duco Kapitein Den Helder

'Nederland is verrommeld', vindt architect Duco Kapitein uit Den Helder - NH / Jurgen van den Bos