Doe hier het Kieskompas voor de Tweede Kamerverkiezingen

Aan de hand van dertig stellingen over allerlei thema's wordt de keuze gemaakt met welke van de achttien partijen je de meeste overeenkomsten hebt. En behalve landelijke thema's hebben we er ook twee specifiek voor Noord-Holland.

Tata Steel en Houtribdijk

Zo is er al langer discussie over staalbedrijf Tata Steel in de IJmond. Dat er wat moet gebeuren om de gezondheid in de omgeving te verbeteren, daar is iedereen het over eens. Maar hoeveel tijd krijgt het bedrijf nog, of moet het anders de deuren maar sluiten?

En dan is er nog de Houtribdijk, de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Van verschillende kanten is er de wens om deze weg tussen Noord-Holland en Flevoland te verbreden met extra rijstroken. Goed idee of verspild geld?

Ook stemhulp in eenvoudige taal

Omdat het Kieskompas voor iedereen toegankelijk moet zijn, is er ook een variant in simpele taal beschikbaar. Zogenoemde hulp en digitale avatar Steffie leest de stellingen voor en geeft uitleg bij ingewikkelde teksten.

Doe nu hieronder de stemhulp Kieskompas