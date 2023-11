Huizers kunnen vroeg naar bed: verkiezingsuitslag komt morgen pas

Het is een beetje traditie om 's avonds laat na een verkiezingsdag een voorlopige uitslag te presenteren, maar Huizen breekt daar deze keer dus mee. Dat doet de gemeente om vooral de druk bij de toch al flink drukke stembureauleden weg te nemen.

Huizen geeft een veel belang te hechten aan 'de controleerbaarheid en de uitvoerbaarheid van het verkiezingsproces', maar ook aan de belasting van de toegewijde stembureauleden. "Het telproces is een omvangrijke taak. Onze prioriteit is ervoor te zorgen dat het verkiezingsproces soepel verloopt en uitvoerbaar blijft. Daarom is het belangrijk dat er voldoende tijd is op de avond zelf om het tellen van de stemmen op een ordelijke wijze af te ronden."

Wel gewoon tellen

De keuze van Huizen om de verkiezingsuitslag pas morgen bekend te maken is bijzonder. De meeste andere gemeenten doen dat namelijk wel al vanavond, hoe laat het ook wordt.

Wat Huizen doet is dus opvallend, maar mag wel. Als er maar wel gewoon geteld wordt. De stembureaus zijn wettelijk verplicht om op de avond van de verkiezingen de stemmen te tellen, maar dezelfde avond nog een uitslag bekend maken hoeft dan weer niet.