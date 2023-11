Liveblog: van kinderboerderij tot station, NH'ers stemmen voor Tweede Kamerverkiezingen

Stempas klaar, rood potlood in de hand, vandaag zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Castricummer Pieter Borst was de eerste NH'er die zijn stem uitbracht om 0.01 uur vannacht. Weet jij al waar en wanneer je gaat stemmen? In dit liveblog houden we je op de hoogte van het Noord-Hollandse verkiezingsnieuws.