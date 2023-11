Woningnood, bestaanszekerheid of vastgelopen zorg: hier draait het om in 't Gooi

Woningnood, bestaanszekerheid, migratie, de vastgelopen zorg en het milieu. Stuk voor stuk belangrijke dossiers die de stemmers duidelijk zorgen baren. Dat blijkt vandaag wel uit heen rondje langs de Gooise stembureaus. De meest gehoorde gedachte onder de Gooise stemmers: het moet anders.

Foto: Verkiezingen Gooi sitenail - NH Media

Met stip op één staat het tekort aan woningen, zo kwam vandaag duidelijk naar voren. Starters geven aan maar geen betaalbare woning te kunnen vinden, wat ook een grote zorg is voor hun ouders. Maar ook voor ouderen gaat die 'woningbouwvlieger' op. Zij zouden best kleiner zouden willen wonen, maar niets betaalbaars in hun buurt kunnen vinden. Misschien wel meer dan ooit valt er bij deze Tweede Kamerverkiezingen echt wat te kiezen. In de afgelopen jaren is er best een zootje van gemaakt, zeggen een paar Gooise stemmers. De bestuurscultuur, de zorg en de woningmarkt zijn volgens sommigen van onze ondervraagden echt toe aan verbetering, en snel ook. Hoewel wij niet vragen op wie zij gestemd hebben, laten de meeste mensen duidelijk doorschemeren dat het tijd is voor iets nieuws. Huizer vluchtelingenopvang Bij het stembureau op het Ellertsveld in Huizen blijkt dat de lokale ontwikkelingen bij bijna niemand die we spreken een rol te spelen in het stemgedrag. Naast de school is de aannemer druk bezig met het tijdelijke wijkje voor Oekraïense vluchtelingen, die nu nog onderdak vinden in de Bovenmaatweg. Het zijn toch echt de grote, maatschappelijke issues die hier de Huizers bezighouden. De opvang van ontheemden noemt niemand.

In Bussum-Zuid, niet heel ver weg van een villawijk, spelen heel andere problemen. Deze buurt is zeer gemêleerd en is zelfs een volkswijk te noemen. De Bussumers geven ook meer aan zich zorgen te maken over hun bestaanszekerheid en de verslechterde situatie in de zorg. Voor een 82-jarige vrouw uit de wijk is het nog maar moeilijk rondkomen van haar aow'tje, zo laat zij weten. Haar kosten voor de zorg rijzen zo langzamerhand echt de pan uit. Veel eerste keer stemmers Opvallend bij stembureau is dat er veel Bussumers zijn die voor het eerst stemmen en dat blijken vooral veel ouderen te zijn, zo laten twee leden van het stembureau weten. Volgens deze twee studentes komt dit vooral doordat er nu veel aan de hand is in Nederland, waardoor het stemmen nóg belangrijker is. Rond 12.30 uur zijn er al vierhonderd kiezers langs geweest, wat volgens beiden een goede opkomst is voor dat tijdstip.

Speelt het stikstofbeleid en alle aanverwante boerenzaken nog mee bij de kiezers in Eemnes? De gemeente is een echte boerengemeente en de zorgen over de kabinetsplannen zien hier echt groot. Slechts bij een enkeling speelt dit thema een rol in de keuze op wie zij stemmen. Naast huisvesting laat een aantal Eemnessers weten dat zij meer verwachten van de nieuwe regering op het gebied van milieu en klimaat. Voor mensen die het verduurzamen van hun huis niet kunnen betalen, moet er echt hulp komen, klinkt het bijvoorbeeld. Een ander is tegen de vierde aanvliegroute van Schiphol.

