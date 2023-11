Buurgemeenten verzetten zich tegen Haarlems plan voor nul-emissiezone N200

De gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort zijn onaangenaam verrast door de plannen van Haarlem om de milieuzones uit te breiden. Zij maken zich grote zorgen over de bereikbaarheid van hun dorpen via de N200.

De buurgemeenten schreven deze week een brandbrief aan burgemeester en wethouders van Haarlem. Vanaf 2025 wil Haarlem in een flink deel van de stad bestelbussen en vrachtwagens die op benzine of diesel rijden weren.

Binnen de zone waar straks geen vervuilende wagens meer mogen rijden, valt ook de N200, die via de Bolwerken en de Verspronckweg doorloopt naar de Zeeweg richting Bloemendaal aan Zee en Zandvoort.

Omrijden

Vooral Heemstede is bang dat de 'verboden' vrachtwagens en busjes voortaan via de N201 rijden, dus onder meer over de Heemsteedse Dreef en Zandvoortselaan. Dat is slecht voor de luchtkwaliteit daar.

In de brief aan het Haarlemse college roepen de drie buurgemeenten op tot overleg: "De ambitie van de gemeente Haarlem was bekend, maar de concrete plannen, maatregelen en de impact op het regionale wegennet zijn niet met ons afgestemd." De buren van Haarlem pleiten ervoor om de N200 voorlopig buiten de nul-emissiezone te houden en te wachten op landelijke regelgeving.

Juridisch advies

De gemeenteraad van Zandvoort trekt na een motie over deze kwestie geld uit om extern juridisch advies in te winnen. Maar de buren van Haarlem hopen er samen uit te komen, zo staat in de brief: "Ons streven is om te komen tot een wijze van uitvoeren van het beleid door Haarlem die recht doet aan de doelstelling, met daarbij zo min mogelijk ongewenste nadelige effecten voor de buurgemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort."