Man (22) racet met topsnelheden door Beverwijk en crasht tegen reclamebord in Uitgeest

Een 22-jarige automobilist is vannacht tijdens een politie-achtervolging met topsnelheden door de bebouwde kom van Beverwijk gereden. De man crashte uiteindelijk in Uitgeest tegen een elektrisch reclamebord. De man raakte gewond aan zijn hoofd en moest naar het ziekenhuis.

De botsing waarmee de achtervolging eindigde gebeurde rond 04.00 uur op de Tolweg in Uitgeest. De bestuurder viel op bij de politie omdat hij op de Alkmaarseweg in Beverwijk naar schatting rond de 100 kilometer per uur reed. Deze weg ligt binnen de bebouwde kom, waardoor de politie genoeg reden had om de automobilist te achtervolgen.

"De bestuurder negeerde het stopteken van de politie en ging er vandoor", laat een woordvoerder van de politie weten. "De agenten hadden moeite om de man bij te benen."

Crash in Uitgeest

Uiteindelijk crashte het voertuig op de Tolweg in Uitgeest. De auto reed tegen de vangrail aan en ramde ook een elektrisch reclamebord. De airbags van het voertuig klapten niet uit. "Dat is opmerkelijk", zegt de politie. "Normaal gesproken gebeurt dat al als het voertuig 30 kilometer per uur rijdt."

De 22-jarige bestuurder hield er in ieder geval een hoofdwond aan over. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar hij de nodige medische zorg krijgt. Daarnaast wordt hij ook vervolgd voor zijn rijgedrag.