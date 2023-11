Explosiegevaar geweken in Venhuizen, Zuiderdijk weer open na uitslaande brand

Het explosiegevaar aan de Zuiderdijk in Venhuizen is geweken, en daarom is de dijk weer open. Vanmorgen brak daar een woningbrand uit en was er even sprake van explosiegevaar. Dat gevaar is volgens de Veiligheidsregio nu geweken. Niemand raakte bij de brand gewond.

De eigenaren van de woning aan de Zuiderdijk in Venhuizen waren - op het moment dat de brand uitbrak - niet aanwezig in de woning. "Zij wonen daar ook niet", licht de woordvoerder van de Veiligheidsregio toe. "Een buurman heeft de hulpdiensten gealarmeerd, en ook de bewoners gebeld over de brand."

Vanwege de uitslaande brand en de fikse schade is de woning enige tijd onbewoonbaar. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Doordat netbeheerder Liander een gaskraan in het huis had dichtgedraaid, was het explosiegevaar snel geweken.

Dijk weer vrij voor verkeer

Door de grote brand en mogelijk explosiegevaar is de Zuiderdijk enige tijd afgesloten geweest, tussen de Burgemeester J. Zijpweg en de Oostergouw. Inmiddels kan het verkeer weer langs het stuk dijk bij Enkhuizen. De nog aanwezige brandweerwagens zijn in de loop van de middag naar een lager gedeelte van de dijk gereden.