Regisseur Jelmar uit Enkhuizen maakt nieuwe documentaire over Bassie & Adriaan

Er verschijnt deze week een nieuwe documentaire over Bassie & Adriaan, die exclusief in de Pathé-bioscopen te zien is. In 'Een schat aan herinneringen' wordt met het iconische duo en bekenden teruggeblikt op de glansrijke carrière van de clown en acrobaat. Regisseur Jelmar Hoekstra uit Enkhuizen heeft talloze uren aan materiaal doorgespit. "Ik heb meer respect voor ze gekregen."

Zo vertelt Hans Beijer, die B100 speelde in de series, over de vele details waar Bas van Toor rekening mee hield tijdens het maken van de series. Ook zijn onder meer Mart Hoogkamer, Paul de Leeuw en de Vlaming Gert Verhulst te zien in de documentaire. "En door middel van het archief kun je mooi terugblikken op de carrière van de twee heren, toch de bekendste clown en acrobaat van Nederland", vertelde Hoekstra bij WEEFF.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Hoekstra bekent dat hij in het verleden geen groot fan was van het duo. "Ik kende ze wel van vroeger. Ik heb ook meer respect voor ze gekregen tijdens het maken van de documentaire", vertelt hij. "Voor wat de heren gedaan hebben en welke impact ze hebben op de Nederlandse cultuur."

Aad en Bas nauw betrokken bij maakproces

De nu 81-jarige Aad van Toor is - net als de 88-jarige Bas van Toor met zijn familie - nauw betrokken geweest bij het proces van de nieuwe documentaire. "We hebben ook in Spanje bij Aad gedraaid", licht Hoekstra toe. "Hij heeft keelkanker gehad, dus zijn stem is minder goed geworden. Maar we hebben mooie quotes met hem kunnen opnemen. Met Bas zijn gezondheid gaat het nog minder goed. Hij zit in een rolstoel, en kan volgens mij alleen nog de pook van zijn stoel bewegen. Met hem en zijn familie hebben we op afstand geschakeld."

Hoekstra zegt dat dit contact wel heel waardevol is geweest, omdat het icoon dankbaar is voor het project. "Hetzelfde geldt voor Aad", gaat de regisseur verder. "Ze hebben steeds in versies hun input en mening kunnen geven. Maar we hadden ook de vrijheid om dit te maken."

Naast de twee hoofdpersonages zelf heeft ook Martijn Passchier een grote rol gespeeld. Hij beheert het archief van Bassie & Adriaan. "Als we een bepaald fragment zochten, dan wist hij precies waar het stond en hoe we daar aan konden komen", zegt regisseur Hoekstra. "Want je kunt je wel voorstellen hoeveel materiaal er is. Ook hebben we natuurlijk met Beeld & Geluid samengewerkt. Maar het meeste hebben ze gelukkig in eigen beheer, dus dat was eigenlijk ook alleen via hun te krijgen. Maar je moet wel nét weten waar wat ligt."

Tot op de dag van vandaag betrokken bij fans

Aankomende donderdag is de première van 'Bassie & Adriaan: een schat aan herinneringen'. Niet aan de binnenkant van je ogen, maar in een Pathé-bioscoop. Aad van Toor komt naar twee vertoningen van de documentaire. Op zaterdag is Adriaan bij de bioscoop in Schiedam, en een dag later in Rotterdam.

"Je merkt dat ze tot op de dag van vandaag betrokken zijn bij hun fans", vertelt Hoekstra. "Aad vertelt ook dat er iemand eens met een nagemaakte auto van Bassie en Adriaan naar Spanje is gereden, en bij hem voor de deur stond om die auto te laten zien. Er zijn Bekende Nederlanders die er geen behoefte aan hebben, en fans een beetje afhouden. Maar Aad is daar toch wel van gecharmeerd. Ze geven echt om de fans."