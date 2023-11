Ex-kankerpatiënt Jordy (28) vertelt verhaal in boek: "Het hoeft niet de dood te zijn"

Dat een overwonnen ziekte kan inspireren bewijst Jordy Onkenhout. De 28-jarige Hoofddorper kreeg in zijn jeugd drie keer te horen dat hij kanker had, maar herstelde even zo vaak. Zijn inspirerende levensverhaal heeft hij laten optekenen in het boek Mannen of Muizen. NH was gisteren bij de presentatie.

"Mijn doel is om in ieder geval één iemand hiermee te helpen", vertelt hij voor de camera van NH-verslaggever Thijs-Jan van Aalst. "Maar ik geloof dat het er veel meer gaan worden. Ik wil die mensen gewoon een extra zetje in de rug geven, om te laten zien dat het niet de dood hoeft te zijn." "Eigenlijk is elke dag die ik geniet meegenomen", zegt Onkenhout. Zijn boek verschijnt ongeveer zeven jaar na zijn laatste behandeling. En in die tijd is veel gebeurd, zo leert de aanprijzing van zijn uitgever. "Hoe hij van een bijdehante gast veranderde in een volwassen vent die anderen wilde helpen." Comfortkamers Onkenhout kwam eerder in het nieuws toen hij met zijn stichting geld inzamelde voor zogeheten comfortkamers in het ziekenhuis. Dat zijn kamers waar ernstig zieke of uitbehandelde (kanker)patiënten kunnen worden verpleegd in een vertrouwde huiskamer-setting met veel gemakken en privacy. "Ik ben zeker van plan om de boeken in de comfortkamers te krijgen", vertelt hij. "Omdat ik vaak bericht krijg van mensen met familieleden in de kamers. Zij zeggen heel erg veel geruststelling uit die omgeving te halen, en ik denk zeker dat het boek daar ook bij kan helpen."

Uitgever en schrijfster Ellen den Hollander heeft zijn verhaal opgeschreven. Ze bewondert Jordy om zijn veerkracht. "Je ziet dat er gedurende zijn ziekte zoveel levenskennis bij is gekomen. Dat kan natuurlijk ook niet anders als je zo vaak opnieuw de strijd moet aangaan met je ziekte." "We moeten genieten van het leven, want morgen is niet beloofd", spreekt Jordy de 150 aanwezigen in de voetbalkantine van zijn club S.V. Hoofddorp toe. "Dus daar beginnen we maar nu mee."