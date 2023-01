Na ziekbed opende Jordy al drie comfortkamers in Spaarne Gasthuis: "Het is geweldig"

"Ik wil het zo comfortabel mogelijk maken voor iedereen die ziek is", vertelt de 27-jarige Jordy Onkenhout uit Hoofddorp. Onlangs opende hij zijn derde comfortkamer in het Spaarne Gasthuis. De extra comfortabele ziekenhuiskamers zijn bedoeld voor ernstig zieke en uitbehandelde patiënten. "Ik weet dat mijn moeder die kamer heel fijn vond", vertelt Cynthia Deuss.

Aangeleverd

Wil van Welderen - Cynthia's moeder- is 56 jaar oud als haar artsen met vreselijk nieuws komen. Er is alvleesklierkanker ontdekt en er zijn uitzaaiingen in haar hele lichaam. "Ergste wat ik ooit heb meegemaakt" Half september krijgt de moeder van Cynthia het vreselijke nieuws.. De artsen geven haar nog maximaal zes maanden, maar twee weken later overlijdt ze.

Cynthia Deuss en haar moeder op het strand in Curaçao - Aangeleverd

"Het is het ergste wat ik in mijn leven heb meegemaakt", vertelt Cynthia ruim anderhalf jaar later. Hoewel het een hartverscheurende periode was voor haar en haar broers, maakte de ruimte waarin het afscheid plaatsvond het iets dragelijker. Het ging om een van de comfortkamers die Jordy Onkenhout uit Hoofddorp via zijn foundation betaalde. "Het was heel fijn om een ruimte te hebben die ons een huiskamergevoel gaf. Ik weet dat mijn moeder het daarnaast ook heel erg fijn vond dat wij als familie altijd langs konden komen. Dat is anders dan wanneer ze op een zaal zou liggen. Met zo'n ruimte heb je natuurlijk ook veel meer privacy, dat is ook wel fijn. Helemaal als je daar afscheid moet nemen van elkaar. Helaas zijn de ziekenhuismuren van het Spaarne Gasthuis bekend terrein voor Jordy. In zijn jonge leven is hij maar liefst drie keer genezen van kanker. Na zestig chemokuren, twintig bestralingen en één stamceltransplantatie is hij schoon verklaard, vertelde Jordy in een interview met NH Nieuws in 2017.

Jordy tijdens ziektebed in Spaarne Gasthuis - Aangeleverd

'Ik ga weer naar huis' Zelf kwam hij tijdens zijn ziekte in een 'normale' ziekenhuiskamer terecht. Afschuwelijk vond hij het en zei bij binnenkomst gelijk: "Ik ga weer naar huis", tegen zijn ouders. Maar dat gebeurde niet, een oudere man bood Jordy zijn 'comfortkamer' aan. Hij twijfelde geen moment en verhuisde naar een kamer met warme kleuren op de muur, een televisie en een fijne stoel om in te zitten. "Het heeft net wat meer een huiskamergevoel. Iemand kan bij je blijven slapen en je hebt veel meer privacy. Ik had daar bijvoorbeeld zelf mijn Playstation neergezet zodat ik met een stel vrienden kon gamen", vertelt Jordy.

Jordy aan het gamen met vrienden in ziekenhuis - Aangeleverd

Tijdens het interview met NH Nieuws in 2017 vertelt hij maar één doel te hebben: "Kanker de wereld uit bannen." Als hij deze week zijn woorden terugleest. beseft hij: "Dat gaat eigenlijk niet, maar ik wil het wel zo comfortabel mogelijk maken voor iedereen die ziek is." JoJo Foundation In de derde en laatste fase van zijn ziekte richtte Jordy, samen met zijn voetbaltrainer, de JoJo Foundation op. Met het geld dat hij inzamelde opende hij in totaal drie comfortkamers in het Spaarne Gasthuis. Daarnaast zorgde hij ook nog voor een extra sportkamer waar mensen 'de chemo er uit kunnen zweten'. "Zo voelde het voor mij althans", blikt hij terug. Cynthia heeft niets dan goeds over voor de inspanningen van haar leeftijdsgenoot: "Ik vind het geweldig wat Jordy doet. Het is zo belangrijk voor patiënten en familieleden. Het is hartstikke mooi dat hij het ziekenhuis iets teruggeeft en iets meer comfort mogelijk maakt."

Comfortkamer in Spaarne Gasthuis - Aangeleverd

Ook het Spaarne Gasthuis spreekt vol lof over de gesponsorde comfortkamers. Carlijn van den Anker werkt op de palliatieve afdeling, gevestigd op de verdieping waar ook de oncologie zit. Het is een plek waar veel mensen gebruik maken van de kamers. "Wij zijn altijd heel blij en tevreden met de kamers. Ze zijn ruimer dan de gemiddelde ziekenhuiskamer en mensen kunnen daar in alle rust hun eigen bezoek ontvangen en hun eigen dingen doen", aldus Carlijn. "Daarnaast vind ik het zelf altijd heel fijn om gesprekken te voeren met mensen in een kamer waar letterlijk een beetje ruimte is. Je kunt daar simpelweg fijner een gesprek voeren dan in een kleinere kamer", besluit ze.