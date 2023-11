Eigenaar hondenopvang in tranen bij grote 'hondendemonstratie': "Kunnen niet zonder Bram"

Eigenaar hondenopvang in tranen na massale steunbetuiging: "We kunnen niet zonder Bram" - NH

Bram zit inmiddels twintig jaar aan de rand van het Purmerbos. "Ik wil daar niet weg, ik wil er blijven. Niet alleen voor de natuur, ook voor de honden." De eigenaar van de opvang denkt ook dat er mensen zullen zijn die in de problemen kunnen komen zodra de hondenopvang sluit. "Er is dan geen andere mogelijkheid of plek." Dat zou tot de trieste situatie kunnen leiden dat mensen afstand moeten doen van hun huisdier.

Dat er zoveel mensen zouden komen om de petitie aan te bieden aan het gemeentebestuur, had Bram niet verwacht. "Ze blijven ook maar binnenkomen", zegt de eigenaar verrast. "Allemaal mensen van Dogrun." Als hij het woord krijgt is hij te emotioneel om te spreken; in tranen geeft hij de microfoon af.

Hondeneigenaren in actie voor behoud hondenopvang Dogrun in Purmerend NH Nieuws

Een van de betogers die een bord in haar hand heeft vertelt: "Voor mensen die werken of een dagje weg willen is het ideaal. Hij moet daarom blijven bestaan. De plek is dan ook echt uniek voor de honden. Daar mag absoluut geen weg doorheen." Een ander vertelt dat ze al achttien jaar klant is bij Bram: "Ik breng de honden als ik moet werken. Dan kunnen de honden de hele dag naar de opvang. Dat bestaat verder niet in Purmerend."

Vijfduizend woningen

Wethouder Pascal Verkroost (gebiedsontwikkeling) laat weten dat er een 'heel reële kans' is dat er een weg moet komen. Het gemeentebestuur is op dit moment aan het kijken naar de Oostflank. Daar wil Purmerend ongeveer vijfduizend woningen bouwen. "Die woningen moeten ontsloten worden en dit is een van de scenario's. Als daar meer duidelijkheid over is, kunnen we ook verder praten."

Bekijk hieronder de reportage die NH eerder maakte. Tekst loopt door onder de video.