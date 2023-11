Noodkap van 20 bomen na zomerstorm Poly in Heiloo: "Risico voor de veiligheid"

Twintig populieren aan de Ypesteinerlaan worden nog voor het einde van dit jaar gekapt. Tijdens zomerstorm Poly liepen de bomen onherstelbare schade op. De gemeente Heiloo werkt ondertussen aan een herstelplan voor de in totaal 200 bomen die tijdens de storm zijn omgegaan of om om veiligheidsredenen zijn verwijderd.

Op 5 juli van dit jaar raasde storm Poly met windkracht 11 over Noord-Holland. De bomen stonden op dat moment vol in blad en waren doornat van de regen. De combinatie van deze factoren zorgden voor een enorme schade.

De nasleep van de storm is groot: alle opruimwerkzaamheden duren zeker nog tot het einde van dit jaar. "Het gaat dan niet alleen om de tweehonderd bomen, maar ook om het opruimen van bosplantsoenen en de buitengebieden. Onderzoek en veiligheidscontroles bepalen daarbij of een boom kan blijven staan", zegt de gemeente.

Vijf bomen gered

Langs de Ypesteinerlaan zijn tijdens de storm drie bomen omgewaaid. Zo'n 25 bomen raakten ernstig beschadigd. Deze bomen staan in het gedeelte na de rotonde tussen de Kennemerstraatweg, Nijverheidsweg en de Oosterzijweg. Vanuit het open veld daar vangen die de eerste wind op. Een onafhankelijk adviesbureau onderzocht de populieren en concludeert dat de kap noodzakelijk is. "Vijf bomen kunnen door de snoeimaatregelen en de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen worden gered."

De bomen die gekapt worden krijgen twee weken van te voren een lint. "Zo is voor iedereen duidelijk welke bomen uit het straatbeeld verdwijnen." Op het lint staat een verwijzing naar de website: www.heiloo.nl/bomen. "Daar staat de reden van de kap nogmaals vermeld."

De verwachting is dat de twintig populieren uiterlijk eind november worden verwijderd. Uiterlijk begin volgend jaar komt de gemeente met een herstelplan. 'Een boom voor een boom' is daarbij het uitgangspunt. De nieuwe bomenrij op de Ypesteinerlaan wordt in het herstelplan meegenomen. "Omdat de Ypesteinerlaan de eerste weg is voor de bebouwde kom, is een keuze voor windtolerante boomsoorten gewenst", aldus de gemeente Heiloo.