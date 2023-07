Nasleep van storm Poly: dode zeehonden aangespoeld in Castricum

Zeehondencentrum Pieterburen heeft vanmiddag twee dode zeehonden geborgen op het strand van Castricum. De dieren werden gevonden ter hoogte van paal 46,50. Volgens Pieterburen is er geen reden tot paniek: het is heel normaal dat er zo af en toe dode zeedieren aanspoelen.

Dat heeft alles te maken met zomerstorm Poly van een kleine twee weken geleden. "Op het moment dat er veel storm op zee is, spoelen een tijdje later dode dieren aan", vertelt Emmy Venema van Pieterburen. "Zoals dode bruinvissen en ook zeehonden. We weten daarom ook totaal niet hoe ze zijn overleden."

Staat van ontbinding

Wat wel vaststaat, is dat de dieren al een tijdje dood waren. "Ze waren al in staat van ontbinding. Daarom zijn ze ook niet meer interessant voor ons om mee te nemen voor onderzoek." Een extern bedrijf heeft de zeehonden opgehaald en verwerkt, legt Venema uit.

Het aanspoelen van de zeehonden is dus geen reden tot paniek. "Het is niet dat er nu in een keer iets aan de hand is. De dieren zijn oud en dan komen ze te overlijden. Ze waren al een tijdje dood."

Wat te doen als je een zeehond vindt?

Venema legt uit wat je het beste kan doen als je een dode zeehond vindt op het strand. "Bel het Zeehondencentrum. Wij houden alle gestrande dieren in de gaten. Het is ook heel fijn als je een foto maakt. Bij een 'vers' dier komen wij het eventueel ophalen voor onderzoek."