Bijna kwart minder stembureaus in Stede Broec: "Dit is een groot gemis"

In bijna elke Noord-Hollandse gemeente is het aantal stembureaus toegenomen ten opzichte van 2017. De grootste procentuele stijgers zijn Heemstede (+162 procent) en Koggenland (+75). Toch zijn er ook een aantal gemeenten in de provincie waar het aantal stembureaus is gedaald: Huizen (-8 procent) en Hoorn (-9). Maar nergens is de daling zo sterk als in Stede Broec (-23). Daar verdwijnen drie van de dertien stemlokalen ten opzichte van 2017.

Volgens de gemeente is het aantal stembureaus nu weer op hetzelfde niveau als in 2017. De drie verdwenen locaties zijn drie mobiele stembureaus, die volgens de gemeente al sinds de coronapandemie niet meer zijn ingezet.

De daling is geen belemmering voor de stemmer, vindt de gemeente. "Bij elke verkiezing zorgen wij voor een zo’n goed mogelijke verdeling, spreiding en toegankelijkheid van de stembureaus in onze gemeente", aldus een woordvoerder.

Opkomst ook belangrijk

Om een voorbeeld te noemen: de mobiele stembureaus gingen langs woonzorglocaties, maar daarvoor in de plaats is een vast stemlokaal gekomen bij Omringlocatie Nicolaas in Lutjebroek. Ook zegt de gemeente te kijken naar opkomst, waardoor een populaire locatie als het Postkantoor in Bovenkarspel nu twee stemlokalen heeft.

In de kaart hieronder kun je zien waar je in de gemeente Stede Broec nog wel kan stemmen.

