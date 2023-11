Toch geen sambal bij: waarom Tonies (75) huis voor even op een afhaalrestaurant leek

Krijgt Abbenes een Chin. Ind. Spec. Rest? Toen een vrijstaande woning aan de Hoofdvaart maandag in no-time werd omgetoverd tot een ouderwetse afhaalchinees, liep het water sommige dorpsbewoners al in de mond. Ze zagen zichzelf al in de rij staan voor een portie foe yong hai, babi pangang of bami goreng. Dat bleek een illusie, ontdekte NH gisteren tijdens een bezoek aan de woning.

Foto: 'Afhaal-Chinees' in Abbenes - NH & Eigen foto

Als NH bij nummer 1634 aanbelt, doet een kalende, grijze man de deur open. Hij is de bewoner, vertelt hij. Al snel bevestigt hij dat zijn woning maandagmiddag voor even op een Chinees restaurant leek. "Voor een zesdelige serie op Viaplay", vertelt hij. "Die wordt volgend jaar uitgezonden." Na een kleine aarzeling nodigt hij de NH-verslaggevers uit om binnen te komen. Hij heet Tonie Smits en is 75 jaar oud, vertelt hij. Tonie is een fanatiek verzamelaar, zo blijkt in zijn woonkamer, waar een lichte tabaksgeur hangt. Op wat looppaden na gebruikt hij vrijwel iedere vierkante centimeter vloer en tafel voor zijn snuisterijen. Chinese vazen Dan wijst hij richting het kozijn aan de voorzijde van de woonkamer. "Die planten daar in de vensterbank hadden ze weggehaald", vertelt hij, "en van die Chinese vazen neergezet." Ook het voor Chinese restaurants zo typische flikkerende bordje met het woord 'open' ontbrak voor de gelegenheid niet. Die gelegenheid was dus de opname van een reeks scènes voor een serie, waarvoor alleen de gevel en de hal van Tonies huis nodig waren. Opruimen was dus niet nodig. En om te voorkomen dat zijn persoonlijke bezittingen toch per ongeluk in beeld zouden komen, waren die goed afgeschermd. "Hier hadden ze een gordijn opgehangen", vertelt hij in de deuropening van de hal naar de woonkamer. "En voor het raam hadden ze een scherm gezet." Lees verder onder de afbeelding

Foto: Tonies huis voor even een Chinees afhaalrestaurant - Eigen foto's

Het ging de producenten dus vooral om de buitenkant van zijn vrijstaande huis. Op zijn ramen was een typisch Chinees motief geplakt en voor zijn deur waren twee gouden leeuwen en een typische pagode-achtige overkapping geplaatst. "Ze kwamen om 16.30 uur aan, en om 19.00 uur waren ze weer weg", vertelt Tonie over het razende tempo waarmee de producenten, acteurs en regisseur te werk gingen. Inmiddels is alles weg. Alleen de rijplaten die waren neergelegd om de tuin te beschermen, liggen er nog. Vrijstaand 'restaurant' Maar waarom zijn woning? "Ze wilden een vrijstaand Chinees restaurant", vertelt hij over de wens van de regisseur. Voor het interieur van het restaurant in de film, is een paar kilometer verderop gefilmd, heeft Tonie zich laten vertellen. "Bij het Chinese restaurant Lotus in Nieuw-Vennep." Lees verder onder de afbeelding

Foto: Chinees restaurant Lotus Nieuw-Vennep - NH Nieuws

Dat blijkt te kloppen, als NH bij een medewerker van het restaurant informeert. Waarom de keuze op het Vennepse Chinese restaurant was gevallen, weet ze niet. "Misschien omdat wij de meeste traditionele Chinese uitstraling hebben. Ze zijn hier wel zeven of acht keer geweest." Intussen geniet Tonie na van het tumult rond zijn woning. "Dit maak je maar één keer mee", zegt hij terwijl de verslaggevers naar buiten begeleidt. De voordeur klemt een beetje. "Die hadden ze er ook uitgehaald", vertelt hij, "maar blijkbaar hebben ze 'm niet helemaal goed teruggezet."