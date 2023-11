Windhoos zorgt voor duizenden euro's schade bij paardenbedrijf Bergen

Een windhoos heeft gisteren behoorlijk wat schade aangericht bij een paardenbedrijf en woonboerderij aan de Kogendijk in Bergen. Een losgeraakt onderdeel van een schuurdeur sloeg een gat in een paardenstal en een aantal dakplaten is gesneuveld. "Gelukkig raakte er niemand gewond, en stonden de paarden in de wei."

"Mijn vrouw, kinderen en schoonouders waren thuis", vertelt Groet. "Die waren natuurlijk wel geschrokken." Zijn familie maakte gisteren onderstaande beelden nadat de windhoos voorbij was.

Voor gistermiddag werd al 'code geel' aangekondigd vanwege de harde wind met windkracht zeven. NH-weerman Jan Visser voorspelde ook windstoten tot 90 kilometer per uur. In Bergen kwam het dus tot een windhoos.

De windhoos trok onder meer een schuttingdeel los dat in het rieten dak van de boerderij waaide, en het gaas op de nok is losgeraakt. "Ook een deel van de schuifdeur van de schuur werd door de windhoos losgerukt en raakte de stal. Daar zit nu een gat in."

"Maar al met al valt het allemaal wel mee", vertelt Groet nuchter. "We zijn gisteren gelijk het dak opgegaan en hebben het meeste gerepareerd. De kapotte dakplaten hebben we vervangen, maar we zullen een nieuwe schuurdeur moeten bestellen."

"Zo'n deur kost al gauw een paar duizend euro. En de rietdekker zal ook langs moeten komen voor wat reparaties. Dan ben je ook zomaar duizend euro verder." Daarnaast is ook de beveiligingscamera aan de schuur gesneuveld.

Volgens Groet heeft de hoos ook zijn buren geraakt. "Er is een haag compleet omgewaaid en er waren dakpannen stuk." Ook die schade is inmiddels hersteld.