Het houdt niet op: weer code geel voor Noord-Holland door harde wind

Na een redelijk droog maar fris weekend, gaat het vandaag weer regenen. Ook heeft het KNMI voor vanmiddag code geel afgegeven voor verwachte harde windstoten. Toch hoeven we ons daar volgens NH-weerman Jan Visser geen ernstige zorgen over te maken.

Na een droog en behoorlijk fris weekend komt de zachte lucht weer terug, vertelt Jan Visser. "Vandaag krijgen we weer hogere temperaturen. De maximumtemperatuur komt uit op 14 graden, veroorzaakt door de zachte oceaanlucht."

Toch gaat het ook vandaag weer regenen. Visser: "Later in de middag wordt het droog en klaart het vanuit het westen uit op. En in de loop van de avond is weer een buienkans."

Stormachtig bij Texel

De wind waait vandaag vanuit het zuiden, zuidoosten en is vooral matig, maar waait aan de kust af en toe krachtig. Code geel lijkt vooral vanmiddag toe te slaan. Dan gaat het harder waaien en wordt het windkracht zes tot zeven.

Het kan zelfs behoorlijk heftig worden met windstoten die kunnen oplopen tot 80, 90 kilometer per uur. Volgens Visser is code geel 'vooral een waarschuwing, niet een of ander noodweer'.

Morgen schijnt in de ochtend de zon, maar 's middags neemt het aantal buien toe en is er zelfs kans op onweer en hagel. Aan de kust staat net als vandaag een harde (zuidwesten) wind. Bij Texel kan het stormachtig worden met windkracht acht. Het wordt met 13 graden zacht, maar iets frisser dan vandaag.

Aanhoudend nat

Qua wind valt het de rest van de week wel mee, maar het weer blijft wisselvallig. Visser verwacht later in de week droge periodes. De temperatuur wordt wel een paar graden lager dan vandaag, en dus normaler voor de tijd van het jaar,

Komend weekend lijkt het erop dat er vooral plannen moeten worden gemaakt voor binnenshuis. "We zien toch weer een volgende depressie dichterbij komen met zachte lucht." Begin volgend week valt waarschijnlijk ook weer veel regen. Daarna gaat de temperatuur weer naar beneden. "Het is een beetje op en af", aldus de weerman.