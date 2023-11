‘Slachtoffers’ dagen hulpdiensten uit tijdens grootschalig oefenincident

Om de oefening zo realistisch mogelijk te maken is van alles uit de kast getrokken. Er zijn bijvoorbeeld nepvlammen en in de feestzaal zie je door de rook geen hand voor ogen. Maar de tientallen vrijwilligers die zich voordoen als zwaargewonde en panikerende feestgangers hebben de belangrijkste rol.

Oefenleider Nickelas Kok van brandweer Amsterdam-Amstelland hoopt dat het scenario dat hij samen met collega’s in elkaar draaide nooit werkelijkheid wordt. Het idee is om een chaotische situatie te creëren waarbij goede communicatie essentieel is om het incident tot een zo veilig mogelijk einde te brengen.

"Ik was van de trap gevallen en had zware verwondingen aan mijn buik, benen en hoofd", vertelt acteur Luke. Henk was er nog wat 'slechter' aan toe. Een grimeur heeft bij hem levensechte brandwonden gemaakt. "De ambulance en brandweer waren er druk mee", vertelt hij.

De acteurs mogen ook best wel even vervelend doen tegen de hulpdiensten. "Dat maak je in het echt natuurlijk ook mee", legt Kok uit. Acteur Meeke had de taak om zich aan een voorbijrijdende politieauto aan te klampen. "In paniek moesten we de politie informeren dat er iets gebeurd was, maar eigenlijk ook een beetje tegenwerken. We hebben dus aan de deuren getrokken en zijn voor de auto gesprongen."

Levensecht

Wie het allemaal even iets te realistisch vond worden kon ten aller tijde uit de oefening stappen. Quinn merkte achteraf pas dat het simuleren van een ramp best heftig kan zijn. "Toen ik buiten kwam stond ik zelf te trillen van de adrenaline."

