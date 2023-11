Problemen met afbreekbare billendoekjes en vette doekjeskoek in het Amsterdamse riool

Het Amsterdamse rioolstelsel is een van de meest geavanceerde ter wereld. Toch slibt het regelmatig dicht door een harde massa van gestold vet met daarin duizenden vochtige doekjes. Al jaren voert Waternet een verbeten strijd met de steeds terugkerende vette doekjeskoek. Hoe kan dit en wat is de oplossing voor dit hardnekkige en o zo irritante probleem?

In de vierdelige serie Vette Doekjeskoek gaat NH-verslaggever Robbert Bianchi mee op stap met de storingsdienst van Waternet. De mannen laten graag zien hoe ze de doekjeskoek bestrijden. Maar ook is er veel irritatie, want de Vette Doekjeskoek levert de storingsdienst al jarenlang veel onnodig extra werk op. Het zou een stuk beter zijn als bedrijven en particulieren bewuster omgaan met vet en doekjes. Hoe Waternet de Vette Doekjeskoek aanpakt Nadat de storingsdienst de verstopping op IJburg heeft verholpen, heeft het nog de handen vol aan een het schoonmaken van het riool. Met een speciale camera zien rioolinspecteur Martens dat de buis voor bijna zestig procent gevuld is met een hardnekkige aangekoekte massa van vet en doekjes. Er wordt besloten om de vetfrees in te zetten. Dat is een speciale lans die geschikt is voor grondige reinigingstaken. Maar of dat voldoende is om de vette doekjeskoek los te krijgen is de vraag. Ondertussen ergeren de mannen zich aan de biologisch afbreekbare doekjes. Deze mogen volgens de fabrikanten gewoon door het toilet gespoeld mogen worden. Maar volgens de mannen van de storingsdienst zorgen deze doekjes juist voor meer verstoppingen.

Foto: Vette Doekjeskoek in het riool - NH

"Hier in Amsterdam is de doorlooptijd tussen huis en gemaal heel kort. Als het afbreekbare doekje in het riool komt is het nog niet geheel opgelost. Het plakt dan vast in de vette doekjeskoek en zorgt daarbij evengoed dat de boel vastloopt", legt coördinator regieteam afvalwater René Baars uit. Kijk hieronder naar deel 2 van Vette Doekjeskoek:

Vette Doekjeskoek Aflevering 2 - NH

In het programma Vette Doekjeskoek gaan we dieper in op de voortdurende strijd van Waternet tegen verstoppingen. Een belangrijk doel is om meer bewustwording te kweken over de gevolgen van het lozen van vochtige doekjes en vet in het riool. Dit programma wordt gemaakt in samenwerking met Waternet.