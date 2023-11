Het gevecht tegen de Vette Doekjeskoek in het Amsterdamse rioolstelsel

In de vierdelige serie Vette Doekjeskoek gaat NH-verslaggever Robbert Bianchi mee op stap met de storingsdienst van Waternet. De mannen laten graag zien hoe ze de doekjeskoek bestrijden. Maar ook is er veel irritatie, want de vette doekjeskoek levert de storingsdienst al jarenlang veel onnodig extra werk op. Het zou een stuk beter zijn als bedrijven en particulieren bewuster omgaan met vet en doekjes.

