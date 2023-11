De Peiling: het openbaar vervoer moet goedkoper

De groei van het wegverkeer gaat de komende jaren veel harder dan dat van trein, bus en metro. Dat voorziet het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Ondanks alle files, wegwerkzaamheden en gevaarlijke situaties, willen veel mensen toch liever met de auto dan met het openbaar vervoer (OV). Geldt dat ook voor jou? Of zou je als het OV goedkoper zou zijn, of misschien wel gratis, de auto laten staan?

In de voorspellingen van het KiM blijft het treingebruik in de toekomst - zij kijken vooruit tot aan 2028 - onder het niveau van de jaren voor corona. In de coronatijd gingen mensen meer lopen en fietsen en ze lieten het openbaar vervoer links liggen. Nu blijkt dat reizigers, ook ná corona, niet meer kiezen voor het OV.

Zou het helpen als het in de bus, de trein en de tram minder druk zou zijn? Of als reizen met het openbaar vervoer goedkoper zou worden? Dit jaar stegen de prijzen juist, onder meer door de hogere energieprijzen.

Of zou het beter geregeld moeten worden? Vooral in gebieden buiten de steden verdwijnen busdiensten, waardoor inwoners zonder eigen vervoer moeilijker bereikbaar zijn. Of moeten we misschien denken aan nieuwe vormen van openbaar vervoer. Zoals de burgemeester van New York, die nadenkt over vliegend openbaar vervoer. Hij wil elektrische helikopter-taxi’s inzetten. Zou jij daarbij in durven stappen?