Naam van legende verdwijnt van sportpark: Nol Houtkamp was Haarlems visitekaartje

Haarlem doet te weinig om zijn sporthelden in ere te houden. Dat het Nol Houtkamp-sportpark in Schalkwijk na de herinrichting mogelijk verder gaat onder de naam 'Haarlem-Zuid', is daar een voorbeeld van. Dat vindt Fred Postma van de Société Pim Mulier. De stichting stelt zich onder meer ten doel sporthelden uit deze stad op juiste waarde te schatten.

Foto: Nol Houtkamp - Nol Houtkamp als werper van HCK, de voorloper van Kinheim. Noord-Hollands Archief

Nooit heeft Andy Houtkamp, de zoon van de in 2018 overleden honk- en softballegende Nol Houtkamp, zijn vader zo trots gezien als in 2006 bij de onthulling van de naam van het sportpark. Senior mocht de aanduiding zelf ontsluieren, iets dat hem zichtbaar ontroerde. Andy Houtkamp: ''Heel bijzonder. Mijn vader was een tamelijk harde man: als sporter, als coach, maar ook als vader. Het feit dat hij zoveel eer kreeg, volkomen terecht trouwens, emotioneerde hem.'' Hall of Fame Houtkamp kwam in de jaren '50 en '60 uit voor RCH, Kinheim en Bulldogs. Hij speelde 23 keer voor Oranje. Na zijn loopbaan als speler leidde hij de Oranje-softbalsters als coach drie keer naar de Europese titel (1979, 1981 en 1983). Houtkamp was in 1983 de eerste Europeaan die werd opgenomen in de Hall of Fame van de internationale softbalbond. Slachthuisbuurt Andy Houtkamp, sportverslaggever bij NOS Radio, hoopt van harte dat de naam van zijn vader op een andere plek in de stad terugkeert. ''Nol was een geboren en getogen Haarlemmer, hij komt uit de Slachthuisbuurt. Als coach is hij jarenlang een visitekaartje geweest voor Haarlem.''

'' Mijn vader is door de sport jarenlang een visitekaartje geweest voor Haarlem'' Andy Houtkamp, zoon van Nol Houtkamp

Houtkamp krijgt bijval van Fred Postma van de Société Pim Mulier. In de geest van de Haarlemse sportpionier streeft de stichting naar het in leven houden van de herinnering aan Haarlemse sporters. Daarvan getuigt de fotogalerij aan de muur van het Kennemer Sportcenter naast de ijsbaan langs de Westelijke Randweg. Nol Houtkamp hangt daar overigens niet bij, maar dat zou kunnen veranderen. In december komt het bestuur weer bijeen en zal zijn naam weer ter sprake komen. tekst gaat verder onder de foto

Foto: Nol Houtkamp - Nol Houtkamp. Noord-Hollands Archief

Fred Postma: ''Het is niet niks wat Nol Houtkamp voor de sport heeft betekend. Echt heel jammer dat zijn naam straks niet meer aan het het sportpark in Schalkwijk verbonden is. De gemeente doet te weinig om zijn sporthelden te eren.'' Yvonne van Gennip Postma verwijst naar de vele, mislukte, pogingen om de IJsbaan Haarlem om te dopen in de Yvonne van Gennip-ijsbaan. 2013 leek de Société Pim Mulier daar het het ultieme moment voor, precies 25 jaar nadat de Haarlemse op de Olympische Spelen van Calgary drie gouden medailles had gewonnen. De gesprekken liepen op niks uit. Postma: ''Jammer dat het zo gegaan is. Het zou geweldig zijn als die baan met haar naam geassocieerd wordt. Lijkt me veel beter voor de uitstraling.'' Provincie Ook het Kennemer Sportcenter en de indoor-honk- en softbalaccommodatie naast de velden van DSS zouden wat Postma betreft namen van Haarlemse sporthelden mogen krijgen. ''Naast de aanduiding van de sporthal staan de letters SRO (Sport Recreatie Onderwijsvoorzieningen). Wat zou het mooi zijn als je daar de naam van een sportheld aan kunt verbinden. Dat geldt ook voor de honkbalhal. Die heet 'Sporthal Provincie Noord-Holland.' Ik vind dat gek, een hal die de naam krijgt van de overheid. Misschien is het een idee deze hal de naam van Nol Houtkamp te geven. Ik wil daar best voor lobbyen.'' Prins Bernhard Andy Houtkamp is gevleid door de steun die hij krijgt bij het in ere herstellen van zijn vader. ''Dat er mensen zijn die hier mee bezig zijn, vind ik mooi. Ik hoor zelfs dat er petities worden gestart.'' Met een knipoog: ''Het lijkt erop op dat Prins Bernhard door zijn oorlogsverleden gecanceld gaat worden. Daarmee komen een hoop nieuwe straten vrij. Misschien is het een idee om de Prins Bernardlaan de Nol Houtkamplaan te maken.''

Nog geen nieuwe naam voor sportcomplex Schalkwijk Hoewel 'Haarlem-Zuid' wordt genoemd als mogelijke naam, zegt de gemeente Haarlem nog geen naam te hebben voor het sportpark dat tot voor kort 'Sportpark Nol Houtkamp' heette. Dat zijn naam verdwijnt, komt volgens een woordvoerder doordat het nieuwe project na de herinrichting 'meer omvat dan alleen het sportpark.' De gemeente heeft nog niet gesproken over de eventuele terugkeer van de naam 'Nol Houtkamp' op een andere plaats in de stad. Dat slechts een enkele sportaccommodatie de naam draagt van een Haarlemse sporter, komt doordat de gemeente 'hiervoor geen eenduidige richtlijn' heeft. ''In de meeste gevallen maken meerdere sportverenigingen gebruik van onze sportaccommodaties'', aldus de woordvoerder. ''De namen zijn daarom vaak algemeen: Sporthal Kennemer Sportcenter, De Doelenzaal. Of de naam verwijst naar de locatie: het Noorder Sportpark of Van Der Aart Sportpark. Ook komt het voor dat accommodaties een naam hebben die de relatie met de hoofdgebruiker of eigenaar weergeeft. Denk aan de Onze Gezellenhal. Soms wordt de naam bepaald door de financier, zoals de DEGIRO hal en de Provincie Noord-Holland Hal.''