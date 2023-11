Ravage op bungalowpark na brand in vakantiehuisje

Bij de brand op bungalowpark Mooyeveld in Egmond-Binnen zijn vanmorgen meerdere vakantiehuisjes afgebrand of beschadigd door de vlammen. Er was niemand in de huisjes aanwezig, maar de shock is groot voor de eigenaren.

Meerdere huisjes in brand op bungalowpark in Egmond-Binnen - NH Nieuws

De brand werd rond 6.00 uur vanmorgen opgemerkt door een voorbijganger. "Iemand die hier op de randweg reed, zag vlammen", zegt woordvoerder Evelien Tromp van de veiligheidsregio. De brandweer ging snel naar het bungalowpark en trof een uitslaande brand aan in een van de vakantiehuisjes.

Er kwamen acht wagens ter plaatse, maar de brandweer kon niet voorkomen dat het vuur oversloeg naar de omliggende huisjes. "Het was heel erg lastig om hier voldoende water te krijgen om de brand te blussen", zegt Tromp. "Omdat hierin de directe omgeving niet veel open water is." Het duurde daarom even voordat het blussen op gang kwam.

Geschrokken eigenaar

De brand was rond 8.00 uur onder controle, waarna er nog een paar uur is nageblust. Er waren geen bewoners thuis ten tijde van de brand, maar de ravage op het bungalowpark is groot. Een bewoner vertelt aan NH dat hij net een jaar aan zijn huisje heeft getimmerd.