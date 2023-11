Meerdere huisjes in brand op bungalowpark in Egmond-Binnen

Op bungalowpark Mooyeveld in Egmond-Binnen is vanmorgen rond 6.00 uur brand uitgebroken in een van de huisjes. Hoewel de brandweer aan het blussen is, kon niet worden voorkomen dat de brand oversloeg op andere bungalows.

De brand ontstond rond 6.00 uur in een van de bungalows op het park. "De melding is vanmorgen gedaan door iemand die het huisje vanaf de weg zag branden", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Ze laat weten dat dit huisje helemaal is afgebrand en als verloren kan worden beschouwd. Intussen is het vuur over geslagen op de omliggende huisjes. "Ook hiervan is een deel afgebrand."

Rond 8.10 uur was de brand onder controle. Naar verwachting is de brandweer nog een paar uur bezig met het nablussen.

De woordvoerder zegt dat er voor zover bekend niemand gewond is geraakt bij de brand. Over de oorzaak is op het moment nog niks te zeggen. "De brandweer is nog aan het blussen, dus er kan nog geen onderzoek worden gedaan naar de oorzaak", zegt ze.

Weinig bluswater

Er is weinig water op het park om de brand mee te blussen. De brandweer heeft daarom meerdere, ongeveer acht, wagens ingezet. Ook wordt er water van buiten het park gehaald. "Vanwege extra watervoorziening voor het blussen is de N512 tijdelijk afgesloten tussen Egmond-Binnen en Bakkum", zegt de woordvoerder.

