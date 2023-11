Enkhuizen aA nl Snoep scoren aan de lopende band, wooncomplex Kwakershof pakt groots uit met Sint Maarten

Uitgerust met lampionnen en rugzakken stappen vanavond tientallen kinderen woongemeenschap Kwakershof in Enkhuizen binnen. Dit jaar pakken ze met Sint Maarten groots uit. De bewoners hebben met honderden kaarsjes en lampionnen het complex versierd.

Als je binnenstapt is het net een sprookje. In de binnentuin staan honderden kaarsjes. Zo ook in het trappenhuis, bij de lift en bij ieders voordeur is het een zee aan lampjes. Aan de balkons hangen rondom lampionnen. Het feestcomité van Kwakershof, is dan ook gister al begonnen met versieren. "En vandaag nog de rest afgemaakt", zegt secretaris Cees Bijl vol trots. Woongemeenschap Kwakershof vierde vorig jaar haar 20 jarig bestaan. De bewoners zijn nauw met elkaar verbonden, helpen elkaar waar nodig en vormen zo een unieke woongemeenschap. Het draait om saamhorigheid. En dat is dan ook wel te merken vanavond.

Foto: Sint Maarten in Kwakershof Enkhuizen - NH/ Chantal Bos

Bij de voordeur zit bewoner John van de Hoogte. Hij heeft onder meer het feest op poten gezet. In zijn hand een teller. "Vorig jaar hadden we 110 kinderen, dat gaan we vanavond vast ook weer halen!" Naast de lift staat een grote tafel met kannen limonade klaar. Want van hard zingen, krijg je natuurlijk dorst. Riek Overdelinden zit te genieten. "Ze willen allemaal graag wat hebben. Ik vind het heel gezellig al die kinderen."

Foto: Sint Maarten in Kwakershof Enkhuizen - NH/ Chantal Bos

Naarmate de avond wordt het steeds drukker. Merkt ook Cor Groot, oudste bewoner van het Kwakershof. Volgende week 91 lentes jong. "Hartstikke leuk dit. Ik ben het wel gewend, want ik zit hier al twintig jaar! Het liefst doe ik zelf mee, maar ik loop niet meer zo goed. Dus ik blijf maar bij de deur", grapt hij. Lang tijd om te praten heeft hij niet, want intussen staat de volgende groep kinderen al weer voor de deur. Verstopt achter lampions, maar ook achter rugzakken vol snoep. "Hier komen we eigenlijk elk jaar om snoep te halen", zegt een meisje. "Omdat het hier heel groot is." En wat dat betreft, dus makkelijk snoep scoren. Cees Bijl: "Zeker. Iemand maakte al de opmerking. Ze komen recht binnen, en gaan krom weg van de hoeveelheid snoep die ze krijgen."