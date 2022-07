Unieke woongemeenschap voor ouderen bestaat 20 jaar: "Ga alleen weg tussen zes plankjes"

Elkaar een handje helpen, in de gaten houden en gezelschap geven. Nee, de Kwakershof in Enkhuizen is niet zomaar een ouderenwooncomplex. Het is een woongemeenschap voor ouderen, waar saamhorigheid hoog in het vandaal staat. Het gebouw onderhouden ze grotendeels zelf. Een manier van leven die door vergrijzing actueler is dan ooit.

Wat maakt dit appartementencomplex zo anders dan anderen? Bewoner van het eerste uur, Ems Bolte-Lubbers (88) legt het uit. "Als er wat is dan springt een ander bij. Je houdt elkaar in de gaten." Als de gordijnen van een woning nog dicht zijn, wordt er gecheckt of het goed gaat. De sociale controle is groot. "We zijn er voor elkaar", vult bewoner Antoine Koekenbier aan.

Maar ook bedruipen ze zich voor een groot deel zelf. Ze organiseren allerlei activiteiten en onderhouden het complex ook. "Alleen de schoonmaak werd te zwaar. Daar huren we nu gezamenlijk een schoonmaakdienst voor in", legt Ems Bolte-Lubbers uit. En jaarlijks organiseren ze een rommelmarkt. Van de opbrengst wordt het gebouw verfraaid. Zo werd er onder meer een volière gebouwd en legden ze zelf een vijver aan. West-Friesland vergrijst sneller En juist dit soort vormen waarbij ouderen met elkaar samenleven worden als de toekomst gezien. Nederland vergrijst in rap tempo. In West-Friesland gaat dat zelfs sneller dan gemiddeld. En zorg is niet altijd beschikbaar, dus wordt zelfredzaamheid steeds belangrijker.

Landelijk is het bouwen van woningen voor ouderen een hoge prioriteit. Tot 2031 moeten er 100.000 bijkomen en ook nog eens 25.000 verpleegzorgplekken. En dat is bittere noodzaak, weet ook directeur Ab Gieling van woningcorporatie de Woonschakel. "Mensen gaan meestal niet in één keer van hun woning naar een verzorgingstehuis. In principe zit daar nog een tijd tussen." Doorstromen belangrijk Een woongemeenschap zoals de Kwakershof wordt gezien als één van de oplossingen, blijkt uit een rondgang van NH Nieuws/WEEFF langs verschillende woningcorporaties in de regio. "Kwakershof is een mooie manier van samenwonen. Maar voor iedereen is weer wat anders passend. Dus we zoeken naar verschillende oplossingen. En als ouderen kunnen doorstromen, dan geeft het ook weer ruimte aan andere doelgroepen", aldus Steven Schaik van de Wooncompagnie. Tekst gaat verder onder de foto

En ook Welwonen in Enkhuizen laat weten bewust te bouwen met een oudere doelgroep in het achterhoofd. "Er wordt steeds meer levensbestendig gebouwd. Als dat hoogbouw is, zal dat altijd met een lift zijn bijvoorbeeld. De woningen worden dan gelijkvloers, er wordt nagedacht over de breedte van deuren, galerijen en de woningen zijn toekomstbestendig voor hulpmiddelen zoals een scootmobiel", geeft woordvoerder Marieke Duijts als voorbeeld. Jonge aanwas nodig! Bij de Kwakershof zijn ze blij met hun woongemeenschap. Maar als er dan toch nog wat te wensen valt, is het jongere aanwas. Het complex, ooit bedoeld voor mensen tussen de 55 en 70 jaar oud, heeft een gemiddelde leeftijd van 78. De jongste is eind 60, de oudste 90. En dat kan lastig zijn als je ook in de toekomst een zelfstandige woongemeenschap wil blijven. "We zoeken vooral koppels. We hebben mannen en vrouwen nodig, die het ook leuk vinden om hier wat te doen", legt Antoine Koekenbier uit. De 68-jarige Enkhuizer ziet zichzelf ook nergens anders meer wonen dan hier. "Ik ga hier dood. Hopelijk pas over een jaar of twintig, maar ik ga hier dood. En hij is niet de enige. "Ik ga hier alleen nog weg tussen zes plankjes", vertelt Ems Bolte-Lubbers. Zaterdag wordt het 20-jarig bestaan met een groots feest gevierd.