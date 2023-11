Lees terug in ons liveblog: HV Volendam verslaat koploper Bocholt in spannende handbalkraker

We sluiten het liveblog voor vandaag af met nieuws over de nederlaag van HV Aalsmeer tegen Visé in de BENE-League. Er is morgen weer genoeg regionale topsport met onder meer de topper Feyenoord-AZ in De Kuip (16.45 uur), Almere City - Ajax (14.30 uur) en FC Volendam - Sparta (14.30 uur). De laatste dag van de wereldbeker schaatsen in Japan is en er wordt gehockeyd in de hoofdklasse. Tot morgen!